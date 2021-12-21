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Спорт

Черчесов высказался о возможности помощи Карпину в сборной России

Станислав Черчесов о помощи Валерию Карпину в сборной России: завтра предложит ― решу

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о возможности помощи наставнику сборной России Валерию Карпину. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Черчесов заявил, что у Карпина не было желания встретиться с ним. «Если ему это не надо, значит, не надо. Завтра предложит ― решу. Я же не ему буду помогать, а сборной. У нас нет с ним проблем, да и не было никогда. [Леонид] Слуцкий тоже не мне помогал, а сборной», ― подчеркнул он.

Ранее 21 декабря Черчесов оценил нововведения в сборной России при Карпине. Ему не понравилась практика с назначением нового капитана на каждый матч сборной. Черчесов напомнил, что у него были постоянные обладатели капитанской повязки.

Черчесов работал главным тренером сборной России с 2016-го. Контракт с ним расторгли 8 июля этого года. Под его руководством сборная дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года и заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Анастасия Борисова
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