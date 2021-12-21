В Кремле прокомментировали остановку поставок российского газа в Германию

Приостановка поставок российского газа в Германию через газопровод «Ямал-Европа» не связана с ситуацией вокруг заполнения второй нитки «Северного потока-2», сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит «Интерфакс».

Это сугубо коммерческая история, прокомментировал он. «О конкретных причинах нужно задавать вопрос "Газпрому". Никакой здесь связи нет», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Физические поставки российского газа по газопроводу «Ямал-Европа», идущего через Белоруссию и Польшу в Германию, остановились 21 декабря. Причиной такой ситуации стало решение «Газпрома» не бронировать мощности для транзита.

Также «Газпром» не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе. Там назвали такие действия шантажом. «Выводы очевидны — шантаж Европы продолжается с целью скорейшей сертификации "Северного потока-2"», — отметил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.