Ветеринар назвала способ защитить питомцев от стресса в новогодние праздники

Ветеринар медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Жанна Каштанова назвала россиянам простые способы защитить домашних животных от стресса в новогодние праздники. Слова ветеринара приводятся в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Каштанова объяснила, что во время зимних каникул животные часто испытывают сильный стресс, и перечислила причины, по которым это происходит: из-за праздничной суеты, незнакомых людей в доме, громких звуков от петард и салютов, новогодних украшений и большого количества еды.

Ветеринар предупредила, что кормить питомцев едой с праздничного стола не нужно. Об этом же следует попросить и гостей. Также важно плотно закрывать мусорное ведро, чтобы животные не достали из него опасные для них продукты. Если есть желание угостить зверей во время застолья, лучше заранее подготовить специальные лакомства.

Даже небольшое количество острой, жирной, соленой пищи может навредить кошке или собаке. Помните, что шоколад и виноград токсичны для животных и могут вызвать отравление. То же самое касается алкоголя. Нельзя давать собакам куриные и рыбьи кости — они могут застрять в горле и вызвать удушье или поцарапать и травмировать органы желудочно-кишечного тракта Жанна Каштанова, ветеринар медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье»

Новогодняя елка — еще один потенциально опасный для питомцев объект. Каштанова порекомендовала крепко зафиксировать дерево, чтобы животные не смогли его опрокинуть. Также она предложила украшать елку игрушками из плотного пластика, который нельзя разбить, а если таких игрушек нет, лучше оставить нижние ветки пустыми. Любителям гирлянд ветеринар настоятельно советует не оставлять их включенными без присмотра.

В список опасных украшений попали мишура и дождик — если питомец проглотит одно или другое, его нужно срочно доставить в ветклинику и не пытаться самостоятельно извлечь объекты из пищевода механически или с помощью слабительного.

Каштанова обратила внимание на фейерверки и петарды: поскольку у животных более острый слух, чем у людей, их сильно пугает непонятный грохот. Чтобы собака или кошка не убежали от страха, врач советует гулять с поводком и надеть на ошейник адресник. «Если вы видите, что собака испугалась, не нужно ее успокаивать — ведите себя уверенно и отвлеките питомца игрой или лакомством. Если кошка или собака боятся фейерверков за окном, отведите питомцев в комнату, где не видно и не слышно салюта, можно включить там музыку», — заключила она.

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