Ветеринары перечислили ранние признаки инсульта у питомцев

Московские ветеринары назвали отказ от пищи и слюноотделение симптомами инсульта у питомца

Специалисты московского комитета ветеринарии назвали основные признаки, по которым можно определить инсульт у домашних животных. Об этом сообщается на сайте телеканала «Москва 24».

По данным ветеринаров, проявление симптомов можно разделить на две фазы. В первую, раннюю фазу у животных могут расшириться зрачки, снижается тонус мышц, замедляется сердечный ритм и дыхание. Для второй фазы они перечислили следующие характерные признаки: отказ от пищи, асимметричная деформация морды с вываливанием языка, неестественный наклон головы, нарушение координации, слюноотделение, отказ конечностей и судороги.

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При появлении подобных симптомов, а также при любом другом резком изменении поведения питомца ветеринары рекомендуют незамедлительно обратиться за специализированной помощью в ветеринарную клинику. Как правило, во время обследования животному сделают компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ).

«Все может начаться с вялого поведения и потери аппетита. Конечно, это могут быть проявления совершенно разных заболеваний, но надо понимать, что любое такое изменение — сигнал о том, что питомца надо показать ветеринару», — отметила специалист ветеринарного участка Кленово Александра Григорьева. Она добавила, что обычно инсульт развивается мгновенно, но симптомы могут проявляться постепенно в течение нескольких дней.

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