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В России создали первую в мире снайперскую винтовку под патроны НАТО

Разработчик Лобаев: в России создали первую в мире снайперскую винтовку под патроны НАТО

Фото: страница Lobaev Arms в Facebook

В России разработали первую в мире мультикалиберную винтовку «Опустошитель», которая способна вести огонь натовскими патронами 12,7 х 99 миллиметров. Об этом заявил гендиректор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев, передает РИА Новости.

По словам специалиста, главным преимуществом новой винтовки является ее модульность. «На "Опустошителе" мы первыми реализовали возможность снайперам менять стволы под сразу два калибра – натовский и отечественный в зависимости от стоящей перед ним боевой задачи. Это значительно повышает и ее экспортные перспективы», — подчеркнул он.

Лобаев отметил, что новое оружие обладает уникальной для калибра 12,7 кучностью стрельбы 0,5 угловой минуты – таким образом, винтовка стреляет в четыре раза точнее, чем американский Barret (2 угловые минуты). Такая высокая точность позволит ей выполнять одну из самых сложных задач — борьбу со снайперскими подразделениями противника.

Компании-разработчику Lobaev Arms принадлежит и самое дальнобойное на сегодняшний день стрелковое оружие. Винтовка «Сумрак» позволяет поразить цель на расстоянии 2,5 километра при точной стрельбе, 4,2 километра — при рекордной стрельбе.

В ноябре 2019 года российский снайпер Сергей Шмаков с помощью винтовки СВЛК-14 «Сумрак» в условиях полной темноты сумел точно поразить удаленную на 1920 метров цель.

Марина Совина
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