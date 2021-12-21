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Риелтор рассказал о возвращении цен на аренду жилья на допандемийный уровень

Риелтор Силантьев: цены на аренду жилья вернулись к допандемийному уровню

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Цены на аренду жилья в России вернулись к допандемийному уровню, рассказал «Ленте.ру» руководитель департамента сопровождения сделок с коммерческой и жилой недвижимостью Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Глобал Консалтинг» Алексей Силантьев.

Риелтор отметил, что это касается жилья в Москве стоимостью до 100 тысяч рублей и в Санкт-Петербурге — до 50 тысяч рублей, но не элитного сегмента. По его словам, это может быть связано с тем, что люди устали от пандемии и хотят жить как прежде.

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С другой стороны, подчеркнул риелтор, ликвидность, то есть скорость, на рынке аренды жилья так и не восстановилась. «Я сдавал среднестатистический объект за 2-3 дня, сейчас у меня уходит недели две, и это по той же самой цене. А дело в том, что экономика у нас оставляет желать лучшего, люди за это время не разбогатели, люди возвращаются к жизни, но денег у них больше не стало», — объяснил он.

Ранее стало известно, что, по прогнозам «Дом.рф», Государственная информационная система по аренде жилья (ГИС), с помощью которой собираются фиксировать все сделки по аренде жилья в России, позволит к 2030 году вывести более 70 процентов рынка из серой зоны.

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Екатерина Смирная
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