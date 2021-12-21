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Путин заявил о «подтявкивавших» США сателлитах при бомбардировках Югославии

Президент РФ Путин: США уничтожили Югославию и разрушили Ирак без всякой санкции ООН

Фото: Ian Hodgson / Reuters

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны вспомнил о бомбардировках США Югославии и действиях в Ираке и Сирии, начавшихся без санкции Совета безопасности ООН. Его слова приводит РИА Новости.

Путин заявил, что США под предлогом обеспечения своей безопасности делали «наиболее жесткие вещи без всякой санкции», за тысячи километров от своей территории.

«Югославию бомбили — под каким предлогом? Что, с санкции Совета безопасности, что ли? Где Югославия и где США? Уничтожили страну. Да, там внутренний конфликт, там свои проблемы, но кто дал право наносить удар по европейской столице? Никто. Просто так решили, а сателлиты бежали за ними и подтявкивали», — высказался президент.

По мнению Путина, войдя в Ирак, Соединенные Штаты разрушили страну и создали очаг международного терроризма, раскритиковав и последовавшее за этим объяснение причин вторжения ошибкой разведки. «А в Сирию как вошли, что, с санкции Совета Безопасности? Нет. Что хотят, то и делают», — добавил он.

В рамках того же заседания Путин заявил, что США могут попытаться подтолкнуть Украину к нападению на Крым.

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Антон Похиляк
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