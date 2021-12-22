Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

У всех ревакцинированных «Спутником V» обнаружили антитела к омикрон-штамму

Ученые центра Гамалеи обнаружили антитела к омикрону у ревакцинированных «Спутником V»

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Специалисты российского Центра имени Гамалеи обнаружили, что у всех исследованных образцов ревакцинированных вакциной «Спутник V» появились антитела к омикрон-штамму коронавируса. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте российской вакцины со ссылкой на исследование центра.

«Более того, уровень нейтрализующих антител к омикрону в сыворотках крови ревакцинированных немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса (B.1.1.1.) в сыворотках крови вакцинированных», — говорится в сообщении ученых.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинацию российским препаратом от коронавируса «Спутник V» можно проводить каждые полгода бесконечное количество раз. Он также отметил, что на сегодняшний день «Спутник V» не нуждается в обновлении вакцинного штамма и уточнил.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения датируются 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне Всемирной организации здравоохранения.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Отец студентки-вундеркинда МГУ обратился в полицию
Россиян предупредили о новой схеме мошенников перед праздниками
В США призвали Россию прекратить «провокационную риторику»
Священник развенчал народный миф россиян о «родовом грехе»
Описан способ вернуться с Windows 11 на Windows 10
Глава контрразведки Германии заявил о планах России расширить влияние за рубежом
Сестра Кейт Мосс снялась в откровенном купальнике в рекламе популярного бренда
В России предложили ввести смертную казнь для ряда преступников
Российский вирусолог рассказал о степени защиты прививки от COVID-19
В рождественской лотерее разыграли корзину с окороком и наркотиками
У всех ревакцинированных «Спутником V» обнаружили антитела к омикрон-штамму
В США ответили на слова Шойгу о готовящейся провокации в Донбассе
Цена на газ в Европе достигла исторического максимума
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter