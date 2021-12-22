У всех ревакцинированных «Спутником V» обнаружили антитела к омикрон-штамму

Специалисты российского Центра имени Гамалеи обнаружили, что у всех исследованных образцов ревакцинированных вакциной «Спутник V» появились антитела к омикрон-штамму коронавируса. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте российской вакцины со ссылкой на исследование центра.

«Более того, уровень нейтрализующих антител к омикрону в сыворотках крови ревакцинированных немного выше, чем уровень антител к исходному штамму коронавируса (B.1.1.1.) в сыворотках крови вакцинированных», — говорится в сообщении ученых.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинацию российским препаратом от коронавируса «Спутник V» можно проводить каждые полгода бесконечное количество раз. Он также отметил, что на сегодняшний день «Спутник V» не нуждается в обновлении вакцинного штамма и уточнил.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения датируются 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне Всемирной организации здравоохранения.