Неизвестный россиянин купил замок в Европе

Россиянин купил один из самых известных замков в испанском автономном сообществе Страна Басков за четыре миллиона евро. Об этом сообщает ТАСС.

Покупателем стал российский миллионер, имя которого осталось неизвестным. Неоготический замок Бутрон находится в районе муниципалитета Гатика в провинции Бискайя. Компания Inbisa купила здание в 2005 году за 1,6 миллиона евро на открытом аукционе. Предприятие внимательно выбирало покупателя, так как хотело продать европейский замок тому, кто обязался бы «надлежащим образом сохранить этот исторический и уникальный» объект.

В историческом здании организовывали мероприятия, снимали рекламные ролики и телевизионные программы. Новые владельцы постройки собираются реставрировать замок, при этом сохранив его исторический облик.

Замок был возведен в Средние века, а в конце XIX века был реконструирован. Площадь здания составляет более 2,4 тысячи квадратных метров, а участок расположен на берегу реки Бутрон. Всего в помещении пять этажей и четыре башни, а также имеется часовня, оружейный зал, библиотека и подземная тюрьма.

Ранее в сентябре сообщалось, что о покупке замка задумался аргентинский футболист Лионель Месси. После переезда во Францию спортсмен захотел приобрести собственную недвижимость в стране. Месси и его супруга рассматривали вариант покупки замка Pink Palace за 56,3 миллиона долларов.