Популярная авиакомпания отсадила пассажиров с детьми на отдельные места

Популярная сингапурская авиакомпания Scoot начала отсаживать пассажиров с детьми на отдельные места в самолетах. Об этом сообщает The Sun.

В декабре на рейсах между Великобританией и Таиландом была выделена секция для туристов, которые не хотят сидеть рядом с маленькими детьми.

Цена авиабилетов составляет 170 фунтов стерлингов (16,6 тысячи рублей). За выбор места придется доплатить еще около 43 фунтов стерлингов (4,2 тысячи рублей).

«Помимо эксклюзивной и бесшумной кабины (сюда не допускаются дети младше 12 лет) вы также можете наслаждаться дополнительным комфортом — каждое сиденье оснащено регулируемым подголовником», — говорится на сайте компании.

Путешественники, воспользовавшиеся услугами перевозчика, отметили удобства новой секции. «Эта зона отдыха стоит своих денег», «Поскольку дети не допускаются, поездка проходит действительно тихо, мне это понравилось», — высказались они.

Ранее в октябре пассажиры самолетов массово заявили о готовности пересесть в первый класс без своих детей. 10 процентов родителей признались, что если бы им предложили бесплатное повышение класса обслуживания во время перелета, то они оставили бы своего ребенка любого возраста одного в экономклассе.