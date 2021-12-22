Госдума одобрила внесудебную блокировку сайтов по продаже ковид-сертификатов

Государственная Дума приняла закон о внесудебной блокировке сайтов, продающих поддельные сертификаты о вакцинации, дипломы о высшем образовании, а также военные билеты и водительские права. Поправки вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Об этом сообщается на думском сайте.

Согласно поправкам, сайты, содержащие предложение о приобретении поддельного документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, будут блокировать Роскомнадзор по представлению Генеральной прокуратуры РФ.

Помимо этого, в соответствии с законом по инициативе генпрокурора или его заместителей аналогичная мера будет применяться к ресурсам, распространяющим ложные сообщения об актах терроризма, а также информацию, содержащую оправдание осуществления экстремистской деятельности. Подлежать блокировке будут и информационные материалы организаций, деятельность которых запрещена в соответствии с законами «О противодействии экстремистской деятельности» или «О противодействии терроризму».

Отмечается, что поправки были внесены группой депутатов во главе с Председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Ранее заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин высказался о последствиях для иностранных интернет-компаний, которые не успеют, как требует закон «О приземлении», открыть в РФ свои представительства до 1 января 2022 года. По словам Субботина, блокировка и замедление сайтов — последняя мера, применять которую в регуляторе не хотят.