Мультфильм российского режиссера «БоксБалет» включили в шорт-лист «Оскара»

Мультфильм российского режиссера Антона Дьякова «БоксБалет» включили в шорт-лист из 15 претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». Американская киноакадемия огласила короткий список номинантов на кинонаграду на своем сайте во вторник, 21 декабря.

Известно, что мультфильм уже отмечен премией «Икар», а также был признан лучшим на фестивале «Короче». 15-минутная анимационная картина рассказывает контрастную историю любви боксера Евгения и балерины Ольги.

Финальный список номинантов на премию «Оскар» огласят 8 февраля. Церемония награждения победителей должна состояться 27 марта.

Ранее сообщалось, что картина российского режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» не вошла в шорт-лист премии американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». Однако в список попала финская картина режиссера Юхо Куосманена, которая была снята при сотрудничестве студий из Финляндии, России и Эстонии.