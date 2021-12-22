Создатель вошедшего в шорт-лист «Оскара» российского мультика удивился успеху

Режиссер Антон Дьяков, чей мультфильм «БоксБалет» включили в шорт-лист из 15 претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм», удивился успеху. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что решение академии для него было приятной неожиданностью.

«Я узнал из мессенджеров, знакомые начали писать. Неожиданно. Я знаю, что он был уже и в лонг-листе, где восемьдесят фильмов анимационных со всего мира, что уже здорово, потому что очень много фильмов на свете делается в год. (...) Правда, неожиданно. Без истерики, но приятно», — сказал Дьяков.

Он добавил, что не рассчитывает на победу в номинации, но радуется возможности показать свой фильм большому количеству людей. «У меня нет ожиданий от премии точно. (...) Хоть кто-то увидит, потому что авторские фильмы не имеют широкое хождение. Поэтому это хорошо», — заключил режиссер.

О том, что «БоксБалет» включили в шорт-лист «Оскара», стало известно ранее. Мультфильм уже отмечен премией «Икар», а также был признан лучшим на фестивале «Короче». 15-минутная анимационная картина рассказывает контрастную историю любви боксера Евгения и балерины Ольги.