Дана Борисова показала живот после липосакции

Телеведущая Дана Борисова сделала пластическую операцию на животе и показала получившийся результат. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

45-летняя знаменитость призналась, что сделала липосакцию (косметическая операция по удалению жира хирургическим путем) в области талии. Женщина прикрепила снимки, на которых изображена ее фигура до и после преображения. На фото видно, что ее живот стал плоским, а по бокам исчезли жировые отложения. Известно, что процедуру провел хирург клиники «Шарм голд» Гайк Бабаян.

«Очень хочется от вас лайк за честность. Как считаете, можно ли достичь такого результата с помощью спорта и диет? Готовы ли сами к пластике? Жду такие же честные и откровенные комментарии», — подписала она публикацию.

Некоторые пользователи сети раскритиковали решение Борисовой в комментариях под постом. «Дана, ну ты стареешь, что могу сказать», «Спорт гораздо лучше», «Вообще не понятно. Существенной разницы нет, или она проявится позже. Я однозначно за спорт и правильное питание. Под нож всегда можно успеть лечь, а лучше обойтись без этого», «Это все временно, здоровья пластика не прибавит. Я за спорт и питание», — высказывались они.

Однако другие юзеры поддержали телеведущую: «Вы молодец!», «Очень уважаю вас за честность и прямоту. Очень мало публичных людей, которые открыто говорят о себе», «Дана Александровна, вы выглядите супер!» «Дана, все классно! Спорт тоже может все скорректировать, но на это надо очень много времени! Поэтому я считаю, если есть возможность, почему не обратиться к профессионалу. Вы молодец! Рада за вас! Если бы у меня была возможность, я бы обратилась за улучшайзингом к пластическому хирургу».

В марте россиянка умерла после неудачной пластической операции. 46-летней Юлии Бакиевой сделали подтяжку ягодиц с коррекцией живота и талии. На следующий день после операции у женщины поднялась высокая температура и началась одышка. Рентген показал, что у Бакиевой повреждено легкое, из-за чего в его полости появился воздух. Помимо этого у нее обнаружили заражение крови. Россиянка умерла в реанимации.