В Кремле анонсировали возможную встречу Путина и Лукашенко

Не исключено, что президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко проведут отдельную двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге 28 декабря. Это анонсировал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

13 декабря пресс-секретарь главы государства сообщал, что Путин и Лукашенко договорились встретиться до Нового года, однако точную дату обещал уточнить дополнительно.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, лидеры находятся в постоянном контакте. Вместе с тем глава государства добавил, что они «информируют друг друга о ситуации» и планируют общие действия на будущее.

Кроме того, белорусский лидер заявил об отсутствии пределов у интеграции России и Белоруссии. Также он отметил, что создание единой валюты является более высоким уровнем интеграционного процесса, к которому два государства еще не подошли.

