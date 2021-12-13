Путин и Лукашенко проведут встречу до конца текущего года

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко договорились провести встречу до конца текущего года. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит «Интерфакс».

«Договорились, да (о новой дате встречи — прим. "Ленты.ру"). Мы своевременно анонсируем», — пообещал он.

Отвечая на вопрос о том, состоится ли встреча в 2021 году, Песков уточнил, что лидеры стран намерены встретиться перед Новым годом.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов перекрыть транзит газа в Европу в том случае, если западные санкции поставят его в чрезвычайное положение.

В первый раз Лукашенко пригрозил перекрыть поставки газа по газопроводу «Ямал-Европа» месяц назад. Тогда он порекомендовал «руководству Польши, литовцам и прочим безголовым» отказаться от угроз перекрыть границу. В начале декабря он повторил свои слова, предложив польской стороне «взять свои куриные мозги и подумать».

В России на заявления Лукашенко реагировали сдержанно. Так, пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков указывал, что Минск не обсуждал и не согласовывал такое заявление с Москвой. Также в Кремле неоднократно подчеркивали, что «Газпром» выполнит свои обязательства перед европейскими клиентами в любом случае.