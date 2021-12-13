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Лукашенко объявил о готовности перекрыть транзит газа в Европу

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии перекрыть поставки газа в Европу из-за санкций

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов перекрыть транзит газа в Европу в том случае, если западные санкции поставят его в чрезвычайное положение. В интервью турецкой телерадиокомпании TRT он подчеркнул, что рассматривает такую реакцию как крайнюю меру, сообщает БЕЛТА.

«Если <...> у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой», — подчеркнул он.

В первый раз Лукашенко пригрозил перекрыть поставки газа по газопроводу «Ямал-Европа» месяц назад. Тогда он порекомендовал «руководству Польши, литовцам и прочим безголовым» отказаться от угроз перекрыть границу. В начале декабря он повторил свои слова, предложив польской стороне «взять свои куриные мозги и подумать, что ты бряцаешь».

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Платон Щукин
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