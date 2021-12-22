Власти Чечни объяснили обращение Кадырова к Эрдогану

Парламент Чечни обратился к главе региона Рамзану Кадырову с просьбой отреагировать на действия турецких властей, присвоивших одному из парков имя первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохара Дудаева. Об этом в своем Instagram-аккаунте заявил спикер парламента Магомед Даудов.

Даудов отметил, что полностью солидарен с обращением Кадырова к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой не поддерживать в своей стране граждан России, признанных на родине террористами.

Спикер чеченского парламента также заявил, что Анкара прикрывает действия террористов, совершивших преступления в России, «и сейчас, чувствуя себя вольготно в другой стране, обливают грязью все руководство страны и республики». При этом он не объяснил, о ком идет речь. «Хочу добавить, что мы ни в коем случае не позволим преступникам, скрывающимся от правосудия в зарубежных странах, посягать на честь руководителей нашей страны и республики, которые спасли наш народ от международного терроризма, сохранили целостность нашей страны, а сегодня стоят на защите интересов нашего народа», — заключил Даудов.

Ранее в декабре стало известно о появлении в Турции парка в честь Дудаева. При этом в ходе церемонии открытия представители властей города назвали сепаратиста символом борьбы за свободу. В российском МИД раскритиковали действия турецкой стороны, напомнив, что позиция Москвы в отношении установки памятников террористам остается неизменной и принципиальной.

На случившееся также отреагировал Рамзан Кадыров. Он заявил, что действия турецких властей по увековечиванию имен террористов, совершивших преступления в России, могут негативным образом сказаться на отношениях Москвы и Анкары, которые развивались долгие годы.

Высказывание Кадырова поддержали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России, «мягко говоря, не одобряют название в Турции парка именем Дудаева». Он также отметил, что в Кремле понимают эмоциональную реакцию Кадырова и считают произошедшее болезненным для Чечни.

Дудаев в 1991 году был избран президентом Чечено-Ингушетии. Своим первым указом он провозгласил независимость Ичкерии. Российские спецслужбы организовали несколько покушений на него, очередная операция в 1996 году прошла успешно — первый президент ЧРИ погиб в результате ракетного удара недалеко от Грозного.