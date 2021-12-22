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В Москве возбудили уголовное дело после избиения российского фигуриста-чемпиона

Прокуратура поставила на контроль расследование дела после избиения фигуриста Соловьева
Дмитрий Соловьев

Дмитрий Соловьев. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного полицией из-за избиения российского фигуриста-чемпиона Дмитрия Соловьева, заявила «Ленте.ру» официальный представитель Прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

«Возбужденного органами полиции по факту причинения телесных повреждений Дмитрию Соловьеву, по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений)», — сообщила Нефедова.

По данным Telegram-канала «112», Владислава Смирнова и Владислава Яковцева подозревают в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Сейчас оба задержаны на 48 часов.

Ранее менеджер Соловьева Елена Болотова описала состояние спортсмена после нападения. По ее словам, он находится в сознании. В ближайшее время ему предстоят дополнительные процедуры. В частности, проведение компьютерной томографии.

Соловьев стал жертвой нападения, когда вступился за свою спутницу — известную керлингистку Анну Сидорову, двукратную чемпионку Европы. Злоумышленники были задержаны, а сам пострадавший госпитализирован с травмой головы. Соловьев находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы.

Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Вместе они стали олимпийскими чемпионами 2014 года и серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях.

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Марина Совина
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