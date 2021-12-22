Полиция рассказала об избивших фигуриста Соловьева в центре Москвы

Двое задержанных по подозрению в избиении российского фигуриста-олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева в центре Москвы учатся на первом курсе юридического факультета в Чите. Об этом ТАСС сообщили в МВД.

Молодые люди задержаны на 48 часов. Представитель московской полиции Владимир Васенин рассказал, что правоохранители прибыли на вызов за четыре минуты. Они дважды предложили медпомощь пострадавшему, но тот отказался. И лишь через пять часов стало известно о госпитализации Соловьева.

На избивших фигуриста составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство») — наказывается административным арестом на срок до 15 суток. Также возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений»). За ходом расследования следит прокуратура.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил забрать из полиции материалы по факту избиения Соловьева.

Его менеджер Елена Болотова описала состояние спортсмена после нападения. По ее словам, он находится в сознании. В ближайшее время ему предстоят дополнительные процедуры. В частности, проведение компьютерной томографии. Он находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы.

Фигурист был избит 21 декабря в центре Москвы, когда вступился за свою спутницу — известную керлингистку, двукратную чемпионку Европы Анну Сидорову.

Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Вместе они стали олимпийскими чемпионами 2014 года и серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях.