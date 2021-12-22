Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Полиция рассказала об избивших фигуриста Соловьева в центре Москвы

МВД: фигуриста Соловьева в Москве избили первокурсники из Читы, они задержаны на 48 часов
Начало событий в новости В Москве возбудили уголовное дело после избиения российского фигуриста-чемпиона

Кадр: Telegram-канал BAZA

Двое задержанных по подозрению в избиении российского фигуриста-олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева в центре Москвы учатся на первом курсе юридического факультета в Чите. Об этом ТАСС сообщили в МВД.

Молодые люди задержаны на 48 часов. Представитель московской полиции Владимир Васенин рассказал, что правоохранители прибыли на вызов за четыре минуты. Они дважды предложили медпомощь пострадавшему, но тот отказался. И лишь через пять часов стало известно о госпитализации Соловьева.

На избивших фигуриста составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство») — наказывается административным арестом на срок до 15 суток. Также возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений»). За ходом расследования следит прокуратура.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил забрать из полиции материалы по факту избиения Соловьева.

Его менеджер Елена Болотова описала состояние спортсмена после нападения. По ее словам, он находится в сознании. В ближайшее время ему предстоят дополнительные процедуры. В частности, проведение компьютерной томографии. Он находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы.

Фигурист был избит 21 декабря в центре Москвы, когда вступился за свою спутницу — известную керлингистку, двукратную чемпионку Европы Анну Сидорову.

Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Вместе они стали олимпийскими чемпионами 2014 года и серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
«Газпром» приостановил поставки по трубопроводу «Ямал — Европа»
Захарова заявила о «дикой аллергии» США на «Северный поток-2»
Почти две трети россиян пожалели о распаде Советского Союза
Жена Карпина назвала невыносимую черту его характера
Саакашвили пропустит суд из-за проблем со здоровьем
В российском городе трое рабочих погибли при пожаре на вокзале
Женщина запретила бабушке своих детей видеться с ними из-за одного ее поступка
Ректора Казанского университета сдал ФСБ лидер одной из самых жестоких ОПГ 90-х
Полиция рассказала об избивших фигуриста Соловьева в центре Москвы
Блогерша раскрыла три распространенные причины выпадения волос
Тутберидзе оценила шансы на приглашение Туктамышевой в свою группу
Торги на Мосбирже открылись ростом
ФСБ задержала ректора Казанского университета по делу об убийстве депутата
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter