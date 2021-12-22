Ericsson задумала поставить базы 5G в России

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson задумал поставить базовые станции 5G в России. Как сообщает «Коммерсантъ», сейчас компания готовится к процессу локализации производства. Компания может стать вторым после Nokia вендором оборудования связи, начавшим локализацию производства в России.

Источники газеты рассказали, что шведская компания рассматривает два возможных сценария: либо строить собственный завод, либо искать российского партнера. Во втором случае им может стать GS Group (АО «Концерн инновационные технологии»). Сейчас проводится технологический аудит производственной площадки компании в Калининграде. Сами представители Ericsson не стали комментировать изданию информацию о поиске партнера по локализации.

По мнению представителей Ericsson, использование 5G положительно скажется на экологии. Аналитики указывали, что благодаря более эффективному способу передачи данных, количество выбросов углекислого газа в среду сократится. При активном внедрении 5G в четырех наиболее «грязных» секторах — электроэнергетика, транспорт, производство и строительство — количество выбросов CO2 в европейском регионе сократится на 55-170 миллионов тонн. Это эквивалентно удалению с дорог 35 миллионов автомобилей.

Первым из российских мобильных операторов получил лицензию на использование частот для 5G-связи оператор МТС. В марте 2021 года компания запустила пользовательскую пилотную сеть 5G в наиболее популярных общественных местах Москвы. В октябре специалисты «Сколково» успешно запустили первую в России автономную частную сеть 5G, которая полностью работает на российском программном обеспечении.

Из зарубежных компаний первой локализацию в России начала финская Nokia. Производство базовых станций планируют наладить вместе с производителем вычислительной техники Yadro на строящемся заводе в Дубне. Еще одной зарубежной компанией, которая думает о приходе в Россию, может стать китайская ZTE. Пока что сложнее всего идут переговоры российских властей и участников рынка с китайской Huawei: она не может выбрать российского партнера.