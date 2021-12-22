Тутберидзе оценила шансы на приглашение Туктамышевой в свою группу

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе высказалась о перспективах работы с чемпионкой мира в женском одиночном катании Елизаветой Туктамышевой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

«В свое время я недоумевала, почему она не прыгает четвертные прыжки», — заявила специалист. Она также оценила шансы на приглашение спортсменки в свою группу, отметив, что никогда бы этого не сделала. «Не потому, что она неинтересная, а потому, что есть этика, тренерская этика», — добавила Тутберидзе.

Туктамышева тренируется под руководством Алексея Мишина. Спортсменка — чемпионка мира и Европы в одиночном катании. В ее активе также есть бронза континентального первенства и серебро мирового чемпионата.

Тутберидзе подготовила несколько олимпийских чемпионок, а также победительниц первенств мира и Европы в женском одиночном катании. Среди ее воспитанниц Евгения Медведева, Юлия Липницкая, Алина Загитова, Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова и другие.