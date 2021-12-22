Экономист назвал условие остановки роста цен на газ в Европе

Если цены на газ чрезмерно вырастут, достигнув потолка для потребителя, то его стоимость и спрос неизбежно пойдут вниз, сказал экономист Андрей Колганов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что текущий подъем связан со сложной геополитической обстановкой, а также ожидаемой холодной зимой в Европе.

Цена на газ в Европе достигла исторического максимума и превысила отметку в 2150 долларов за тысячу кубических метров. Об этом свидетельствовали данные лондонской биржи ICE.

Когда упадут цены

Со временем, по его словам, цены вернутся в экономически обоснованные рамки так же, как это произошло после осеннего подъема. Случиться это может, в том числе, тогда, когда будет достигнут «потолок потребителя».

«Европа просто не сможет заплатить больше, чем у нее есть, то есть все упирается в способность потребителя покупать товар по предложенным ценам. Когда цены вырастут чрезмерно, логичным образом сократятся спрос и цены. Но каким именно будет этот потолок, сказать сложно», — заключил Колганов.

Колганов отметил, что предсказать, как долго будут подниматься цены, невозможно, поскольку динамика цен на рынке связана со слишком большим количеством малопрогнозируемых факторов. Потому эксперты могут объяснить только уже существующую динамику.

«В данном случае скачок вызван прежде всего необходимостью пополнения запасов газа в связи с тем, что ожидается очень холодная зима, первые признаки которой мы уже увидели. А запасы в европейских газохранилищах, как мы помним, оцениваются как недостаточные. Второй фактор — это геополитические риски, связанные с все возрастающим давлением США на Россию и Европу с целью помешать реализации "Северного потока-2". Проблема, конечно, не только в нем, но и в общем росте напряжения, что всегда негативно сказывается на рынке», — объяснил экономист.

Резкий рост цен на газ в Европе случился на фоне того, как компания «Газпром» приостановила поставки и не забронировала мощности трубопровода Ямал — Европа на 21 декабря. Ситуация повторилась и 22 декабря.