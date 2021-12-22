Срок ипотеки в России увеличится до трети жизни

В России срок ипотечного кредита увеличится в 2022 году. Он достигнет почти трети средней продолжительности жизни россиян, сообщает РБК со ссылкой на исследование «Ипотека на пике» рейтингового агентства НКР.

Аналитики заявили, что средний срок ипотеки достигнет 23 лет, что соответствует почти трети средней продолжительности жизни в стране. По итогам 2020 года она составила 71,5 года. Специалисты спрогнозировали увеличение срока кредита из-за более медленного роста доходов россиян.

При этом с начала 2021 года длительность ипотеки уже выросла более чем на два года или на 11,2 процента, по данным Центробанка. В НКР добавили, что в сентябре в России не осталось регионов, где срок кредита составляет менее 18 лет. В 2020 году таких субъектов страны насчитывалось 38.

Эксперты также объясняют увеличение срока ипотеки ростом среднего чека: в начале 2021 года средняя сумма кредита на покупку жилья составляла 2,65 миллиона рублей, однако на 1 ноября она взлетела на 16,6 процента и превысила три миллиона рублей. В НКР добавили, что с начала 2019 года средний чек вырос на 41,7 процента, а срок — всего на 20 процентов.

«Часто заемщики удлиняют срок [ипотеки], чтобы снизить ежемесячный платеж и застраховаться на случай снижения дохода. Как правило, такие заемщики стараются досрочно гасить кредит, когда остаются свободные деньги, в результате итоговая переплата снижается», — объяснил аналитик НКР Дмитрий Рышков.

Ранее россиян предупредили о росте ставок по ипотеке. Они могут достичь 10,5 процента уже в начале 2022 года, заявил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.