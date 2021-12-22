Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Экспорт российского леса рухнул

«Ъ»: за 19 дней декабря погрузка российского леса на экспорт снилась на 36,8%

Фото: Shutterstock

Экспорт леса из России по железной дороге рухнул почти на 37 процентов. Это произошло из-за закрытия погранпереходов в Китае для неконтейнерных грузов и подготовки к запрету на вывоз необработанной древесины, пишет «Коммерсантъ».

За 19 дней декабря погрузка леса на экспорт на железной дороге снилась на 36,8 процента (до 0,6 миллиона тонн), общая погрузка древесины упала на 13,5 процента (всего 1,8 миллиона тонн). Больше всего пострадали дальневосточные экспортеры круглого леса.

Материалы по теме:
США пригрозили отключить Россию от SWIFT и ударить по олигархам
США пригрозили отключить Россию от SWIFT и ударить по олигархам
6 декабря
Потеряли берега. Как Волочкова и тысячи россиян пытались заработать на акциях американских компаний, но потеряли миллионы
Потеряли берега.Как Волочкова и тысячи россиян пытались заработать на акциях американских компаний, но потеряли миллионы
8 декабря

Китай закрыл железнодорожные пограничные переходы Гродеково-Суйфэньхэ и Забайкальск-Маньчжурия из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. На российско-китайской границе образовались рекордные пробки из большегрузных автомобилей.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин раскритиковал ситуацию с лесопромышленностью на Дальнем Востоке за «сугубо архаичный и потребительский подход». Он описал ее словами «ни в какие ворота не лезет» и поручил с 1 января 2022 года запретить вывоз необработанных или обработанных только для вида лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Строителева
Обсудить
Последние новости
В Нидерландах потребовали долгосрочного заключения для виновных в крушении MH17
На недавно назначенного мэра Краснодара завели дело о получении взятки
В РПЦ назвали грехом сравнение QR-кода с «печатью антихриста»
Дзюба заявил о готовности к примирению с Карпиным ради возвращения в сборную
Собянин рассказал о городском бюджете на 2022 год
Отдел по делам несовершеннолетних начал проверку после конфликта Теплякова в МГУ
В Ленобласти четыре человека скончались после отравления метанолом
В МГУ рассказали о многочисленных прогулах девятилетней студентки
Госдума ввела уголовное наказание для водителей-лихачей
Российский подполковник стал причиной массовой драки женщин-полицейских
Партнерша избитого фигуриста-чемпиона обратилась к нему
Силовики пришли к мэру Краснодара из-за дела об аферах в сфере ЖКХ
В США рассказали о ненужности «Роскосмоса» из-за SpaceX
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter