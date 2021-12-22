Экспорт российского леса рухнул

Экспорт леса из России по железной дороге рухнул почти на 37 процентов. Это произошло из-за закрытия погранпереходов в Китае для неконтейнерных грузов и подготовки к запрету на вывоз необработанной древесины, пишет «Коммерсантъ».

За 19 дней декабря погрузка леса на экспорт на железной дороге снилась на 36,8 процента (до 0,6 миллиона тонн), общая погрузка древесины упала на 13,5 процента (всего 1,8 миллиона тонн). Больше всего пострадали дальневосточные экспортеры круглого леса.

Китай закрыл железнодорожные пограничные переходы Гродеково-Суйфэньхэ и Забайкальск-Маньчжурия из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. На российско-китайской границе образовались рекордные пробки из большегрузных автомобилей.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин раскритиковал ситуацию с лесопромышленностью на Дальнем Востоке за «сугубо архаичный и потребительский подход». Он описал ее словами «ни в какие ворота не лезет» и поручил с 1 января 2022 года запретить вывоз необработанных или обработанных только для вида лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.