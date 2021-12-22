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В МГУ отреагировали на скандал с отцом девятилетней студентки

Психфак МГУ пообещал обеспечит комфортное пребывание для девятилетней студентки Тепляковой

Фото: Pixabay

Факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) отреагировал на скандал с отцом девятилетней студентки Алисы Тепляковой, пишет ТАСС.

В пресс-службе психфака заявили, что вуз обеспечит комфортное пребывание на территории вуза для девятилетней студентки. «Администрация факультета психологии обеспечит образовательный процесс Алисе Тепляковой и сделает все для комфортного пребывания студентки на территории факультета», — отметили там.

Ранее сообщалось, что у Тепляковой есть долги по учебе из-за пропусков. Как заявила однокурсница Алисы, девочка не посещает онлайн-лекции и почти ни разу не ходила на внутрисеместровые аттестации, за которые по некоторым предметам дают дополнительные баллы.

Ранее, 21 декабря, в сети появилось видео, как отец Алисы Евгений Тепляков напал на завкафедрой во время экзамена дочери. На кадрах видно, как он на глазах у Алисы пытается подойти к сотруднику университета с громкими выкриками.

Марина Совина
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