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Мясников оценил вероятность роста заражений коронавирусом после Нового года

Врач Мясников: вспышка коронавируса не зависит от того, что люди собираются компаниями
Александр Мясников

Александр Мясников. Фото: Владимир Песня/ РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с «ФедералПресс» оценил вероятность роста заражений коронавирусом после новогодних праздников. Он подчеркнул, что новая вспышка не зависит от того, что люди собираются компаниями для встреч с родственниками и друзьями.

«Вспышка COVID не зависит от того, что люди собираются компаниями. Нужно смотреть на графики — три месяца вверх идет заболевание, потом три месяца вниз по всем странам Европы, Америки, мира», — указал специалист.

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По словам Мясникова, интервал роста заражений разный, когда в Европе и США идет спад, в России следует рост, поскольку такой ритм был задан два года назад с разницей в два месяца. Врач предсказал, что новая волна коронавируса придет в Россию в конце февраля — начале марта 2022 года.

Ранее Мясников назвал препараты, которые нельзя самостоятельно применять при заболевании COVID-19. Он также предостерег россиян от самолечения. Специалист подчеркнул, что лучше всего предотвратить заражение вирусом при помощи вакцины, так как она остается наиболее эффективной защитой от инфекции.

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Марина Совина
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