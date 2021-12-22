В Кремле рассказали о дате следующего видеозвонка Путина и Байдена

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден могут провести следующий разговор по видеосвязи до наступления нового года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

В то же время, Песков отметил, что у лидеров двух стран пока нет четкой договоренности по поводу даты звонка.

Он также прокомментировал прозвучавшее ранее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон не планирует проводить новую встречу двух президентов. Песков заявил, что Блинкен говорил именно о встрече лидеров в оффлайн-формате.

Во вторник, 21 декабря, Блинкен заявил, что в начале 2022 года между Россией и США пройдут переговоры по безопасности.

Президенты России и США провели переговоры по видеосвязи провели переговоры 7 декабря. Они шли в закрытом режиме без допуска к трансляции журналистов.