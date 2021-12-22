Экономист оценил реальность угроз США остановить ввоз смартфонов в Россию

США могут ограничить долларовые операции на территории России, что станет серьезным давлением на экономику страны, допустил экономист, финансовый аналитик Николай Кульбака. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что подобная мера является маловероятной так же, как и ограничение поставок смартфонов и другой высокотехнологичной продукции.

Власти США задумали введение жестких мер против России при «вторжении на Украину». Они включают ограничение импорта смартфонов, компонентов для производства самолетов и автомобилей. Эти меры будут обсуждаться на встрече высокопоставленных должностных лиц США и станут дополнением к экономическим санкциям.

Доллар и высокие технологии

Кульбака заметил, что запрет поставок вышеперечисленных товаров крайне негативно скажется на российской экономике, поскольку большинство подобных элементов в нашей стране являются импортными. Они необходимы для производства собственной продукции.

На самом деле, я думаю, что до этого не дойдет, а заявление — такая предупредительная мера. Николай Кульбака финансовый аналитик

«Но ограничений на ввоз может быть много, ведь значительная часть наших рынков так или иначе связана с товарами, производимыми в США, хоть страна и не является основным торговым партнером России. Да, что-то можно заменить на китайские составляющие, что-то на европейские. Хотя, если США наложат запрет, то торговать с нами не будет уже и Европа», — отметил экономист.

В случае реализации подобных мер, по мнению аналитика, экономический рост в России может остановиться.

«Так что, да, это будет плохо. Но все же основные проблемы нашей экономике создаем мы сами, а не США», — подчеркнул Кульбака.

Самым болезненным, по его словам, окажется не запрет на ввоз продукции, а сценарий, при котором Штаты ограничат долларовые операции на территории России.

«Доллар является мировой валютой, в которой осуществляется большинство всех транзакций. Если США захотят ограничить долларовые операции, это приведет к тяжелейшим последствиям для нашей экономики, но, надеюсь, до этого не дойдет», — заключил аналитик.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что США очень тесно работают со странами Европейского союза над новыми пакетами санкций против России на случай ее агрессии в отношении Украины.