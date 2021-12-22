Названы самые необычные рецепты российской северной кухни

На кухню северных регионов России повлиял суровый климат этих регионов, из-за которого продукты, во-первых, отличаются от тех, к которым привыкли жители центральных регионов, а во-вторых — доступны только в определенные сезоны. Своими впечатлениями о самых необычных блюдах, представленных на фестивале северной кухни «Вкус Арктики», в разговоре с «Лентой.ру» поделились бренд-шеф группы компаний Bellini group из Красноярска Евгений Баранников и шеф-повар ресторана Roomi в Архангельске Андрей Аникиев.

Сильное впечатление на Баранникова произвел рецепт бульона из беломорской сушеной белой трески. В составе блюда его внимание привлекли водоросли и «какие-то сливки животного происхождения».

«Это очень долго уваривается и образуется такой пятый вкус, такой сбалансированный, богатый, насыщенный. Такой яркий бульон, на основе которого можно готовить соусы и какие-то другие супы», — поделился он своими эмоциями.

Что касается перспектив северной кухни на общероссийском рынке, то тут Баранников отмечает блюда из оленины и местных пород рыбы. По его мнению, уже сейчас в нашей стране существует хорошо развитое производство оленины, которое предоставляет мясо достойного качества.

«Общенациональными могут стать рыбные блюда — белорыбицы, краснорыбица. Все зависит от региона, но в каждом регионе есть морошка, есть любая клюква, брусника, черника. Оленину можно пожарить, можно запечь, можно подать вяленую закуску, приготовить в тушеном состоянии или как стейк», — считает он.

Вкусовые свойства северных водорослей впечатлили и Аникиева, который, собственно и приготовил впечатливший Баранникова бульон.

Он также рассказал о необычных хлебобулочных изделиях, о которых он узнал во время путешествий по Кенозерскому национальному парку.

«В сопровождении к сливочному бульону я приготовил оладью из печеной капусты на толокне. Мы запекали капусту белокочанную, соединяли это все с толокном, кефиром, и жарили оладья. В блюдо я заложил продукты, которые относятся к этой территории — сметану, крем из печеного яблока и икру беломорской горбуши», — рассказал кулинар.

Вкус у блюда, по словам шефа, получился кисло-сладким, хорошо сочетающимся с мягкими оттенками сливочного бульона на водорослях.

Международный гастрономический фестиваль северной кухни «Вкус Арктики» проходил в Москве 10-11 декабря. Он проходил в рамках председательства России в Арктическом совете. В программу входили мероприятия, посвященные кухне и культуре северных народов.