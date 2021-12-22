Экс-министр труда назвал две причины низких пенсий в России

Две главные ошибки новой пенсионной системы в России — внедрение пенсионных баллов и отказ от перечисления гражданами одного процента от зарплаты в фонд лично. Такие причины низких пенсий назвал экс-министр труда и социального развития Сергей Калашников в разговоре с Ura.ru.

Он считает, что нынешняя пенсионная система хуже советской. «Советская пенсионная страховая система имела большой запас прочности к соотношению работающих и не работающих. Это первая проблема, которая не была решена. Не было демографического провала между работающими и пенсионерами», — отметил Калашников. Он уверен, что нужно начислять пенсии не по абстрактным заслугам, а по определенной 10-балльной шкале.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий россиян до 2024 года. Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. То есть отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6 процентов от заработной платы направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.

Изначально предполагалось, что заморозка будет единовременной, однако с того момента правило неизменно продлевается. До этого россияне могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть.