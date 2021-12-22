Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В Кремле оценили блокировку российских СМИ за границей

Дмитрий Песков назвал запрет вещания немецкоязычного RT «ковбойской реальностью»

Фото: Дмитрий Голубович / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал запрет вещания немецкоязычного RT «ковбойской реальностью». Заявление прозвучало во время интервью пресс-секретаря российского президента телекомпании НТВ, в ходе которого представитель Кремля оценил блокировку российских СМИ за границей.

«Россия, безусловно, должна реагировать (на подобные события, — прим. "Ленты.ру"), потому что блокировка целого средства массовой информации в Европе противоречит самому европейскому духу, всем нормам и принципам ОБСЕ. Всему, чему можно, это противоречит», — сказал Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что ни в Европе, ни в США на эти «мелочи» никто не обращает внимания. По его мнению, «все делают, что хотят». Такую ситуацию Песков описал фразой «ковбойская реальность».

«В этой ковбойской реальности нам нужно действовать уверенно, аккуратно, настойчиво. Таким образом, чтобы не "стрелять себе в ногу", но, в то же время, чтобы дать понять нашим оппонентам, что мы категорически с этим (блокировкой российский медиа в Европе, — прим. "Ленты.ру") не согласны, не приветствуем и не оставим без последствий», — подчеркнул Песков.

Ранее стало известно о том, что немецкоязычный медиарегулятор MABB снял с вещания в Европе телеканал RT DE. В пресс-службе телеканала назвали действия регулятора неправомерными и заявили, что они «нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT)». До этого канал также заблокировал видеохостинг YouTube

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Артур Галеев
Обсудить
Последние новости
На Украине описали два варианта урегулирования конфликта в Донбассе
Украина договорилась с Венгрией по газу
В МГУ раскрыли успеваемость девятилетней студентки
Туристам раскрыли способы «умного» сбора вещей в отпуск
Зеленский ввел ограничения на высказывания о внешней политике Украины
CША захотели устроить России новый Афганистан на Украине
«Газпром» отказался бронировать поставки газа в Европу третий день подряд
Полиция опубликовала видео с допросом избивших фигуриста Соловьева россиян
В Кремле оценили блокировку российских СМИ за границей
Россиянка вышла замуж за мигранта ради бесплатного ремонта
Тату-мастер испортил рисунок на теле клиентки и попытался утаить «каракулю»
Власти Чечни объяснили обращение Кадырова к Эрдогану
Политтехнолог связал задержания чиновников с пресс-конференцией Путина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter