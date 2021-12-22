В Кремле оценили блокировку российских СМИ за границей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал запрет вещания немецкоязычного RT «ковбойской реальностью». Заявление прозвучало во время интервью пресс-секретаря российского президента телекомпании НТВ, в ходе которого представитель Кремля оценил блокировку российских СМИ за границей.

«Россия, безусловно, должна реагировать (на подобные события, — прим. "Ленты.ру"), потому что блокировка целого средства массовой информации в Европе противоречит самому европейскому духу, всем нормам и принципам ОБСЕ. Всему, чему можно, это противоречит», — сказал Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что ни в Европе, ни в США на эти «мелочи» никто не обращает внимания. По его мнению, «все делают, что хотят». Такую ситуацию Песков описал фразой «ковбойская реальность».

«В этой ковбойской реальности нам нужно действовать уверенно, аккуратно, настойчиво. Таким образом, чтобы не "стрелять себе в ногу", но, в то же время, чтобы дать понять нашим оппонентам, что мы категорически с этим (блокировкой российский медиа в Европе, — прим. "Ленты.ру") не согласны, не приветствуем и не оставим без последствий», — подчеркнул Песков.

Ранее стало известно о том, что немецкоязычный медиарегулятор MABB снял с вещания в Европе телеканал RT DE. В пресс-службе телеканала назвали действия регулятора неправомерными и заявили, что они «нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT)». До этого канал также заблокировал видеохостинг YouTube