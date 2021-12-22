Стало известно об издевательствах над Плющенко в сборной России

Вице-президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова вспомнила, как в 1990-е годы в сборной России издевались над Евгением Плющенко. Ее цитирует «Фонтанка».

«Лычки били — когда пальцем по лбу со всей дури щелкают. Один наш заслуженный фигурист грыз семечки и заставлял Женю с пола кожурки подбирать», — рассказала специалист. По ее словам, фигурист, к тому моменту чемпион мира среди юниоров, отказывался и поэтому становился жертвой дедовщины. Она отметила, что сначала криками пытались воспитывать Алексея Ягудина, а после гнобили Плющенко.

Меньшикова вспомнила, что об издевательствах над спортсменом стало известно от его матери. «С тем фигуристом сделать ничего было нельзя, слишком много званий. Пришлось надавать через других», — заключила она.

В сентябре сын Плющенко Александр, известный как Гном Гномыч, порассуждал о трудностях, с которыми столкнулся его отец в детстве. Он выразил сочувствие отцу, которому, по его словам, приходилось собирать бутылки ради денег на «бульончик и хлебушек».