Сын Плющенко посочувствовал отцу из-за детства в бедности

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр порассуждал о трудностях, с которыми столкнулся его отец в детстве. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу KENG TV.

«Считаю, что папе было тяжелее, чем мне: быть бедным и иметь мало денег. И каток тогда был маленьким. Было мало еды и игрушек», — такими словами восьмилетний фигурист описал детство олимпийского чемпиона. Он выразил сочувствие отцу, которому, по его словам, приходилось собирать бутылки ради денег на «бульончик и хлебушек».

Александр занимается фигурным катанием, участвует в ледовых шоу и имеет несколько рекламных контрактов. В сети он известен под псевдонимом Гном Гномыч.

Евгений Плющенко начал заниматься фигурным катанием в четыре года. Тогда семья будущего олимпийского чемпиона жила в Волгограде. Отец Плющенко — Виктор Борисович Плющенко — был плотником и участвовал в строительстве БАМа.