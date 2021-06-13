Сын Плющенко стал самым популярным действующим фигуристом в Instagram

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, стал самым популярным действующим фигуристом в Instagram. Об этом сообщает Sports.ru.

По состоянию на 13 июня на аккаунт Плющенко-младшего подписаны 894 тысячи человек. У Евгении Медведевой 891 тысяча подписчиков, у Алины Загитовой — 886 тысяч.

3 июня Александр Плющенко поделился планами на будущее. 8-летний спортсмен заявил, что пошел на фигурное катание потому, что его отец — двукратный олимпийский чемпион. Кроме того, он сказал, что тренируется ради того, чтобы однажды выступить на Олимпийских играх.

Александр Плющенко, известный в сети как Гном Гномыч, занимается фигурным катанием, участвует в ледовых шоу, а также имеет несколько рекламных контрактов.