Гном Гномыч победил на турнире по фигурному катанию в Москве

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, одержал победу на турнире в Москве. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте школы «Ангелы Плющенко», где тренируется спортсмен.

Соревнования «Скоро лето» под эгидой Москомспорта прошли в воскресенье, 23 мая. Плющенко-младший стал лучшим в первом юношеском разряде. В сообщении уточняется, что выступление спортсмена было отличным.

В конце апреля Плющенко-старший продемонстрировал тренировку сына во время отдыха на Мальдивах. Спортсмен рассказал подписчикам о пользе двойных прыжков на скакалке.

Александр Плющенко, известный в сети как Гном Гномыч, занимается фигурным катанием, участвует в ледовых шоу, а также имеет несколько рекламных контрактов.