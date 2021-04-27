Плющенко показал тренировку Гном Гномыча на Мальдивах

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал тренировку своего сына Александра, известного под прозвищем Гном Гномыч. Пост доступен в Instagram спортсмена.

38-летний Плющенко продемонстрировал тренировку ребенка во время отдыха на Мальдивах. Спортсмен рассказал подписчикам о пользе двойных прыжков на скакалке. «Пожалуй, это одно из лучших упражнений на координацию», — отметил он.

Плющенко не впервые публикует видео с тренировок сына. Так, в феврале фигурист выложил ролик, где заставляет ребенка выполнять приседания на коньках. По словам самого Плющенко, упражнение стало наказанием за опоздание на тренировку.

Александр Плющенко занимается фигурным катанием, участвует в ледовых шоу, а также имеет несколько рекламных контрактов.