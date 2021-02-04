Плющенко наказал своего сына за опоздание на тренировку

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко наказал своего сына Александра за опоздание на тренировку. Видео он выложил в сторис своего Instagram.

Евгений заставил Гном Гномыча — так в сети ранее прозвали Александра — выполнить 50 приседаний в коньках. В подписи к видео говорится, что «так будет с каждым», кто опаздывает с выходом на лед.

Ранее Плющенко-младший показал видео своей тренировки, чем испугал пользователей сети. В ролике юный спортсмен демонстрирует растяжку под руководством хореографа Галины Потдыковой, вытягивая ноги вверх и вниз под углом в 180 градусов. Пользователи посчитали, что такая тренировка должна быть очень болезненной, и назвали ее «адской».

Александр Плющенко занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу, а также имеет несколько рекламных контрактов и зарабатывает 12 миллионов рублей в год.