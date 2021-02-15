Рудковская решила зарегистрировать бренд «Гном Гномыч»

Продюсер Яна Рудковская подала заявку на регистрацию товарного знака «Гном Гномыч». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Гном Гномыч — прозвище Александра, сына продюсера и двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Под брендом смогут выпускать одежду, игрушки, детское питание, косметику и лекарства. Также под торговой маркой «Гном Гномыч» Рудковская сможет открыть ресторан.

Продюсер рассказала, что решила зарегистрировать бренд, потому что «он должен принадлежать людям, которые его придумали и раскрутили». «Это делается не только для защиты наших прав на бренд, но пока я не буду говорить подробности», — добавила она.

11 февраля сообщалось, что Плющенко-младший выиграл турнир по фигурному катанию. В нем принимали участие имеющие первый юношеский разряд спортсмены, и сын олимпийского чемпиона был младшим из них.

Александр Плющенко занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу, а также имеет несколько рекламных контрактов и зарабатывает 12 миллионов рублей в год.