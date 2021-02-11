Сын Плющенко выиграл турнир по фигурному катанию

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, выиграл турнир по фигурному катанию. Об этом сообщается в Instagram восьмилетнего спортсмена.

Фигурист занял первое место на соревнованиях «Февральские узоры». В них принимали участие имеющие первый юношеский разряд спортсмены, Плющенко был самым младшим из них.

Фигурист рассказал, что после долгой паузы почувствовал адреналин и дух соревнований. Он также поблагодарил своих тренеров и отметил, что примет участие в следующем турнире через десять дней.

Александр Плющенко занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу, а также имеет несколько рекламных контрактов и зарабатывает 12 миллионов рублей в год.