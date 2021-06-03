Сын Плющенко поделился олимпийскими амбициями

Александр Плющенко, сын бывшего фигуриста, а ныне тренера Евгения Плющенко, поделился олимпийскими амбициями. Видео доступно в его Instagram-аккаунте.

Плющенко-младший заявил, что пошел на фигурное катание потому, что его отец — двукратный олимпийский чемпион. Александр вспомнил, что начинал кататься на хоккейных коньках в 2,5 года, однако позднее надел фигурные. «У меня есть золотые медали и серебряные. Я тренируюсь, я готовлюсь и хочу участвовать в Олимпийских играх», — заметил он.

23 мая сообщалось, что Александр Плющенко победил на турнире «Скоро лето», который проводился под эгидой Москомспорта. Он стал лучшим в первом юношеском разряде.

В конце апреля Плющенко-старший продемонстрировал тренировку сына во время отдыха на Мальдивах. Спортсмен рассказал подписчикам о пользе двойных прыжков на скакалке.