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Сын Плющенко поделился олимпийскими амбициями

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Кадр: @gnomgnomych

Александр Плющенко, сын бывшего фигуриста, а ныне тренера Евгения Плющенко, поделился олимпийскими амбициями. Видео доступно в его Instagram-аккаунте.

Плющенко-младший заявил, что пошел на фигурное катание потому, что его отец — двукратный олимпийский чемпион. Александр вспомнил, что начинал кататься на хоккейных коньках в 2,5 года, однако позднее надел фигурные. «У меня есть золотые медали и серебряные. Я тренируюсь, я готовлюсь и хочу участвовать в Олимпийских играх», — заметил он.

23 мая сообщалось, что Александр Плющенко победил на турнире «Скоро лето», который проводился под эгидой Москомспорта. Он стал лучшим в первом юношеском разряде.

В конце апреля Плющенко-старший продемонстрировал тренировку сына во время отдыха на Мальдивах. Спортсмен рассказал подписчикам о пользе двойных прыжков на скакалке.

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