Выезд Плющенко на лед своей академии на Porsche высмеяли в сети

Выезд двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко на лед своей академии на Porsche высмеяли в сети. Видео появилось в Instagram спортсмена.

В ролике Плющенко проезжает несколько десятков метров на зеленом автомобиле. При этом на льду можно заметить еще одну машину. В комментариях подписчики назвали бессмысленным поступок тренера. «Маразм крепчает», «Понты — наше все», «Ну и зачем этот выпендреж?» — задались вопросами юзеры.

В октябре прошлого года Плющенко похвастался новым Porsche и подвергся критике пользователей сети. Пользователи раскритиковали тренера за фото на фоне дорогого автомобиля.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006, 2014). Также на его счету две серебряные медали Олимпиады.