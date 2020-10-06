Плющенко похвастался новым Porsche и подвергся критике

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко похвастался новым Porsche в Instagram и подвергся критике пользователей сети.

На снимке спортсмен стоит на фоне оранжевого автомобиля. «Как вам такой цвет для осеннего сезона?» — подписал пост он.

Пользователи раскритиковали Плющенко за фото на фоне дорогого автомобиля. «Евгений, зачем перед людьми хвастаться, некоторым не за что хлеба купить в прямом смысле слова. Будьте скромнее», «А вы на каждый сезон автомобиль под цвет подбираете?! Прикольно! Для богатых нужно отдельный Instagram, а то они слишком оторваны от реальности!», «Жаль, что учителя и врачи не могут в нашей стране менять машины по сезону. Страна абсурда», — писали они.

1 октября у Плющенко и его жены Яны Рудковской родился сын Арсений. Новорожденный стал вторым совместным ребенком пары. 6 января 2013 года у фигуриста и продюсера родился сын Александр Плющенко.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006, 2014). Также на его счету две серебряные медали Олимпиады.