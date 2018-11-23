Плющенко высмеял Ягудина

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в Instagram-аккаунте высмеял победителя Игр-2002 Алексея Ягудина за участие в корпоративе.

Мероприятие состоялось в развлекательном комплексе, в котором занимается академия Плющенко. «Ого, какие новости с утреца! Какая популярность у нашей академии всего за полтора года. У нас вчера появился новый ангел в "Ангелах Плющенко" — Алексей Ягудин!» — написал бывший фигурист.

Под записью стояли хэштеги «ни чести ни достоинства по отношению к себе», «это же надо так любить деньги», «беспринципный мальчуган», «незваный гость», «на ваш корпоратив недорого», «кто знает тот поймет».

На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити Плющенко и Ягудин считались основными фаворитами. Плющенко совершил ошибку в короткой программе и закончил ее на четвертом месте. По итогам соревнований золото досталось Ягудину, а Плющенко занял второе место.

Впоследствии Плющенко участвовал еще в четырех Олимпиадах. На Играх в 2006 году спортсмен стал олимпийским чемпионом в одиночном катании, в 2014-м — в командных соревнованиях.

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