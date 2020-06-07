Фото Плющенко на фоне Porsche разозлило пользователей сети

Фото олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко на фоне автомобиля Porsche разозлило пользователей сети. Публикация доступна в его Instagram-аккаунте.

На фото бывший фигурист стоит рядом с красной машиной. «Мой цвет настроения — красный», — написал Плющенко под снимком.

«Еще нужно было Гучи трусы оттопырить немного», — написал пользователь с ником mikki128128. «Одни понты!» — поддержал его denis_f_71. «Вся страна очень рада за вас! Хоть у вас все так благополучно!» — заметила irinaak70. Часть пользователей при этом восхитилась автомобилем и заметила, что Плющенко заслужил его.

2 июня сообщалось, что дети начали избегать сына Плющенко Александра после того как появились слухи о его психическом расстройстве. Информацию о заболевании мальчика распространял журнал StarHit.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006, 2014). Также на его счету две серебряные медали Олимпиады.

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