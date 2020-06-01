Российская фигуристка Александра Трусова раскрыла планы на новый сезон. Ее слова приводит Sport24 со ссылкой на прямой эфир в Instagram-аккаунте Марии Командной.

Трусова выразила надежду, что сможет чисто исполнить пять четверных прыжков в одной программе. «В прошлом сезоне я прыгала три-четыре четверных, для меня это важно. Я стараюсь с каждым сезоном прыгать все больше и больше квадов», — подчеркнула она.

Фигуристка заметила, что неудачные попытки в прошлом сезоне были связаны с волнением.

6 мая стало известно о переходе Трусовой в академию Евгения Плющенко из группы Этери Тутберидзе. Спортсменка — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы-2020.

1 июня олимпийская чемпионка Екатерина Гордеева описала возникшие в работе Тутберидзе трудности, которые привели к уходу Трусовой.

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