Олимпийская чемпионка описала возникшие в работе Тутберидзе трудности

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Гордеева прокомментировала переход фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Ее слова доступны на портале teamrussia.pro.

Гордеева описала трудности, которые возникли в работе Тутберидзе, и объяснила, что это стало причиной ухода спортсменки. «Девочки (кроме Трусовой в группе тренируются чемпионка Европы Алена Косторная и чемпионка России Анна Щербакова — прим. «Ленты.ру») выросли и окрепли, но держать их всех на едином высоком уровне Тутберидзе было трудновато», — заявила она.

О переходе Трусовой в академию Плющенко стало известно 6 мая. Спортсменка — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы-2020.

19 мая на решение Трусовой сменить тренера отреагировала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. По словам специалиста, Трусовой, по всей видимости, захотелось индивидуальной работы.

27 мая сообщалось, что финское издание Yle опубликовало статью о методах работы Тутберидзе. Авторы материала посчитали, что у тренера есть «болевая точка, которая переросла в глубокую рану».

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