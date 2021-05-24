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Появилось видео победного проката сына Плющенко на турнире по фигурному катанию

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Появилось видео победного проката Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, на турнире в Москве. Ролик доступен в Instagram юного спортсмена.

Соревнования «Скоро лето» прошли под эгидой Москомспорта. Плющенко-младший стал лучшим в первом юношеском разряде. В комментариях пользователи сети сравнили выступление мальчика с прокатами его отца, посчитав, что Александра ждет большое будущее.

В феврале этого года Плющенко-младший выиграл еще один турнир. В нем принимали участие имеющие первый юношеский разряд спортсмены, и сын олимпийского чемпиона был младшим из них.

Александр Плющенко занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу, а также имеет несколько рекламных контрактов и зарабатывает 12 миллионов рублей в год.

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