Сын Плющенко озвучил план по количеству выступлений на Олимпиадах

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, озвучил план по количеству выступлений на Играх. Фрагмент интервью опубликован в Instagram тренера.

Юный спортсмен отметил, что хотел бы принять участие в пяти Олимпиадах. Он также отметил, что планирует сделать это в качестве фигуриста. «Мы с тобой мечтатели», — так Плющенко-старший подписал публикацию.

11 февраля сообщалось, что Плющенко-младший выиграл турнир по фигурному катанию. В нем принимали участие имеющие первый юношеский разряд спортсмены, и сын олимпийского чемпиона был младшим из них.

Александр Плющенко занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу, а также имеет несколько рекламных контрактов и зарабатывает 12 миллионов рублей в год.

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