Плющенко рассказал о переезде в Петербург и жизни в коммуналке

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в интервью журналу Tatler рассказал об условиях жизни в начале спортивной карьеры.

Плющенко вспомнил, как в Волгограде закрылась ледовая арена и в 1993-м он был вынужден переехать в Санкт-Петербург, где начал тренироваться под руководством Алексея Мишина. Он добавил, что после тренировок собирал с мамой бутылки, так как они были ограничены в финансах.

Бывший фигурист также рассказал, что они с мамой сняли комнату в коммунальной квартире с пятью соседями. «За стеной жил человек, который каждый день напивался. А стенка между нашими комнатами была из картона. И вот он ее постоянно пробивал к нам», — поделился подробностями он.

22 января стало известно, что сыну Плющенко Александру, известному в сети как Гном Гномыч, назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Она пройдет в рамках судебного процесса матери мальчика, продюсера Яны Рудковской, против российских журналистов.

Плющенко является олимпийским чемпионом 2006 и 2014 годов. На его счету также три победы на чемпионатах мира и семь золотых медалей первенств Европы.

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